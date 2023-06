Lula confirma que discutirá paz na Ucrânia com Papa

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/06/2023 - 11:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 19 GIU – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje (19) que a guerra na Ucrânia será um dos temas de sua reunião com o papa Francisco na próxima quarta-feira (21), quando ele também se encontrará com seu homólogo italiano, Sergio Mattarella.

“Eu telefonei para ele, tomei a iniciativa, liguei para o Papa e falei que queria fazer uma visita para ele. Ele está muito interessado em acabar com a guerra da Ucrânia e da Rússia, eu também quero conversar com ele sobre essa questão da paz”, declarou Lula hoje de manhã no Palácio da Alvorada.

O presidente também afirmou que quer dialogar com Francisco sobre desigualdade. “Quero aproveitar meu mandato para tentar criar uma consciência mundial de que não é explicável não nos indignarmos contra a fome em um planeta que produz mais comida do que nós consumimos”, disse.

Lula ainda reiterou a intenção de convidar o Papa para o Círio de Nazaré, uma das maiores festas católicas do Brasil e que acontece anualmente em Belém (PA), e agradeceu pela “solidariedade” do pontífice durante os processos da Lava Jato.

“Depois disso, vou ter um encontro com o presidente da Itália, vou ter reunião com o prefeito de Roma [Roberto Gualtieri], e não sei se vai confirmar o encontro com a primeira-ministra [Giorgia Meloni]”, ressaltou.

Após a Itália, Lula irá à França para um fórum sobre um novo pacto econômico global convocado pelo presidente Emmanuel Macron. (ANSA).

