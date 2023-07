Lula confirma ida à Cúpula Celac-União Europeia em julho, em Bruxela

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/07/2023 - 17:11 Compartilhe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou ao presidente da Espanha, Pedro Sánchez, que participará da abertura da Cúpula entre a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e a União Europeia, que ocorrerá entre os dias 17 e 18 de julho, em Bruxelas. A confirmação foi feita em telefonema com o espanhol nesta tarde.

Lula e Sánchez, que irá assumir o comando da União Europeia, conversaram por telefone nesta quarta-feira, 5, para tratar sobre o acordo em negociação entre o Mercosul e o bloco europeu. Na terça, 4, o petista assumiu a presidência pro tempore do Mercosul. Lula disse que quer fechar o acordo com a União Europeia durante à sua gestão à frente do bloco sul-americano.

Ainda de acordo com o Palácio do Planalto, na conversa, Sánchez falou sobre o Fórum Empresarial, previsto para o dia 17, e convidou Lula para a realizar a abertura do evento ao seu lado e da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. No Fórum, deverão ser anunciados novos investimentos europeus na América Latina.

