Lula confirma cirurgia no quadril em outubro

(ANSA) – BRASÍLIA, 25 LUG – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta terça-feira (25) que passará por uma cirurgia para aliviar dores no quadril, provavelmente no mês de outubro.

Em sua live semanal transmitida nas redes sociais, o petista disse que tem “um problema na cabeça do fêmur”, osso que vai do quadril ao joelho.

“Estou como um jogador de bola que não quer dizer pro técnico que está sentindo uma dor para não ir para o banco. Ele quer continuar jogando e finge que não está doendo”, revelou.

Lula disse que a cirurgia deve acontecer em outubro, após sua visita a Nova York para discursar na Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro.

“Enquanto estiver me recuperando, o [vice-presidente] Alckmin fica no comando. Com total tranquilidade, pois tenho total confiança no Alckmin, ele é um parceiro extraordinário”, declarou o governante.

“E eu vou fazer [a cirurgia] porque não quero ficar com dor.

Não é mole você levantar com dor todo dia. É um negócio enjoado”, ressaltou o presidente, acrescentando que tem brigado “até com as cachorrinhas”.

No domingo (23), Lula fez uma infiltração no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, porém, segundo ele, as dores voltaram já na segunda-feira (24). “E parece que voltou a doer um pouco mais”, disse. (ANSA).

