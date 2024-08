Lula: concurso que estamos fazendo supre deficiência de mais de dezenas de anos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/08/2024 - 12:18 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou há pouco que a primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), realizado neste domingo, supre uma deficiência de mais de dezenas de anos no Brasil na contratação de mão de obra. Ele afirmou que, apesar da digitalização de serviços, é preciso ter seres humanos qualificados em cargos públicos.

“Quando (o País) fez concurso, fez concurso específico, então você sequer tem gente para sobrepor aqueles que se aposentaram”, disse Lula. O presidente reiterou que o papel do Estado “é colocar pessoas que atendem com muito respeito a sociedade”. Ele visitou nesta manhã a sala de situação da primeira edição do CNU, na sede da Dataprev, em Brasília. O CNU ficou conhecido como “Enem dos Concursos”.

Lula afirmou que é preciso adequar a máquina pública e discutir temas que estão na pauta do dia, como a democracia. O presidente afirmou que as inscrições e a participação no Concurso foram extraordinárias, e pontuou ainda que a diversidade foi “excepcional”. Segundo ele, o CNU foi feito para facilitar a participação de todos os brasileiros.

Durante a visita, Lula esteve acompanhado dos ministros do Trabalho, Luiz Marinho; Esther Dweck (Gestão); Sônia Guajajara (Povos indígenas); Laércio Portela (Secretaria de Comunicação); Vinícius Carvalho (Controladoria Geral da União); Miriam Belchior, (secretária-executiva da Casa Civil); Marcelo Eugênio Feitosa Almeida (procurador-geral da União); Manuel Palácios (presidente do INEP); Andrei Rodrigues (diretor-geral da Polícia Federal); Fabiano Santos (presidente dos Correios); Rodrigo Assumpção (presidente Dataprev); Betânia Lemos (presidente da ENAP); e Marco Aurélio Cepik (diretor-adjunto da Abin).