Lula: compromisso da empresa é de conclusão da Transnordestina em 2026 ou início de 2027

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/04/2024 - 13:35 Para compartilhar:

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que o governo federal garantirá os pagamentos necessários para a ferrovia Transnordestina ser concluída até 2027. Ele deu a declaração em discurso feito na obra, e onde assinou a ordem de serviço para a implantação do Ramal do Salgado, ligado à transposição do rio São Francisco, em Iguatu (CE).

“O compromisso dessa empresa é que a gente pode terminar isso ou até o final de 2026 ou até o primeiro trimestre de 2027. E eu quero dizer para você, se depender do governo, a gente vai terminar por que o governo vai cumprir todos os acordos firmados e não vai permitir que faltem os recursos necessários para a gente terminar essa ferrovia”, disse o presidente da República.

Ele afirmou que tem “obsessão” pela obra, que teria sido solicitada a ele décadas atrás pelo ex-governador de Pernambuco Miguel Arraes.

“Eu imaginava realizar essa obra muito mais rápido. Essa obra foi um pedido do governador Miguel Arraes. Quando eu saí do Crato na campanha de 1989, eu dei uma carona de avião para o Arraes e o Arraes pediu para mim: ‘Lula, se você ganhar as eleições, faça a Transnordestina’. Então eu tinha e tenho uma obsessão de fazer essa ferrovia”, declarou ele.

O presidente também disse para os apoiadores o cobrarem caso ele não entregue a ferrovia pronta, e que a empresa responsável pelas obras já o enrolou muito no passado.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias