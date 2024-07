Lula compara com o impeachment da Dilma o que Netanyahu está fazendo em Gaza

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/07/2024 - 13:10 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comparou nesta terça-feira, 23, a gestão do Brasil depois do impeachment de Dilma Rousseff à destruição causada pelas forças israelenses na Faixa de Gaza. Ele deu a declaração em cerimônia de comemoração dos 10 anos do campus Lagoa do Sino, da UFSCar. A unidade fica na cidade de Buri, no interior de São Paulo.

Lula criticava a descontinuidade ou redução de programas criados em seus primeiros governos pelos últimos presidentes antes de sua volta ao Planalto, quando disse: “Esse País, eu diria, o que eles fizeram depois do impeachment da Dilma é o que o Netanyahu está fazendo na Faixa de Gaza lá na Palestina. O que eles fizeram nesse país foi um pouco isso”.

Em seguida, o presidente retomou os ataques ao governo de Benjamin Netanyahu. “Todo final de semana agora, final de semana morreu mais 70 na Faixa de Gaza. Semana passada morreu mais 90. Quem é que tá morrendo? É soldado? Não. É terrorista? Não. Quem está morrendo? São mulheres e criança que são vítimas dos ataques todo santo dia de um governo que já foi condenado pelo tribunal internacional”, disse o petista.

“O mesmo tribunal que condenou o Putin pela guerra na Ucrânia condenou Israel porque está fazendo isso com a Faixa de Gaza. E não é o povo de Israel, porque o povo de Israel também não quer guerra. O povo de Israel quer paz. O governo de Netanyahu que é irresponsável e não tem sequer respeito pelas decisões da ONU”, declarou o presidente brasileiro.