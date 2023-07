Lula compara acusados de agredir Moraes a ‘selvagens’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/07/2023 - 8:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 19 LUG – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) classificou hoje (19) como “selvagens” o empresário brasileiro que hostilizou o juiz Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no Aeroporto de Fiumicino, em Roma, na sexta-feira passada (14).

“Nós precisamos punir severamente pessoas que transmitem ódio, como o cidadão que agrediu o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Um cidadão desses é um animal selvagem, não é um ser humano. O cidadão pode não concordar com uma pessoa, mas ele não tem que ser agressivo. É possível voltar à civilização, sempre foi assim”, disse Lula em coletiva de imprensa em Bruxelas, após ter participado da cúpula entre União Europeia e Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

O empresário Roberto Mantovani Filho e sua esposa, Andreia Mantovani, são investigados pela Polícia Federal por conta das hostilidades a Moraes, bem como Alex Zanatta Bignotto.

Todos eles negam agressões verbais ou físicas contra o ministro e sua família, mas a PF solicitou às autoridades italianas as imagens do ocorrido.

“Essa gente que renasceu no neofascismo colocado em prática no Brasil tem de ser extirpada. Nós vamos ser muito duros com essa gente, para eles aprenderem a voltar a ser civilizados. Nós queremos paz”, acrescentou Lula.

“O ódio surgido durante o processo eleitoral tem que ser extirpado, ninguém consegue viver azedo todo dia, viver amargurado todo dia”, finalizou. (ANSA).

