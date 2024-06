Lula comete gafe e chama premiê da Itália de ‘Giordana’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/06/2024 - 14:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 15 JUN (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cometeu uma gafe neste sábado (15), ao chamar a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, de “Giordana”.

Os dois líderes se reuniram durante a manhã, após a cúpula de líderes do G7 em Borgo Egnazia, para a qual o petista foi convidado enquanto presidente do G20 em 2024.

“Por último, a conversa com a primeira-ministra Giordana Meloni, em que eu tentei mostrar para ela o histórico da relação do Brasil com a Itália e a importância de ela visitar o Brasil e ter contato com os quase 30 milhões de italianos e descendentes de italianos que moram no Brasil”, disse Lula em coletiva de imprensa.

“São 1,4 mil empresas que investem no Brasil, com a geração de mais de 150 mil empregos. É importante, nós vamos completar 150 anos de imigração da Itália”, acrescentou.

Esse foi o segundo encontro entre Lula e Meloni, que já indicou que deve vir ao Brasil para a cúpula do G20, em novembro, no Rio de Janeiro. (ANSA).