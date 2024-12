Lula começou a se sentir mal na segunda, antes de reunião com Lira e Pacheco

Da redação com Reutersi Da redação com Reuters https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-reuters/ 10/12/2024 - 7:43 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi submetido a uma craniotomia, cirurgia para drenagem de um hematoma no crânio em decorrência do acidente domiciliar que sofreu em outubro. Segundo o boletim médico divulgado na madrugada desta terça-feira, 10, Lula foi levado à unidade do hospital em Brasília com dor de cabeça e uma ressonância realizada no local detectou uma hemorragia craniana.

Uma fonte do Palácio do Planalto disse que Lula começou a sentir uma indisposição na tarde de segunda e uma dor de cabeça se agravou durante reunião com os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sobre a liberação de emendas parlamentares. Segundo essa fonte, Lula encerrou a reunião e foi ao Sírio-Libanês de Brasília, onde foi detectado o hematoma.

Ainda de acordo com essa fonte, Lula foi transferido imediatamente para a unidade do hospital na região central da capital paulista e, ao chegar, por volta de 23h, foi imediatamente encaminhado para cirurgia.

“A cirurgia transcorreu sem intercorrências. No momento, o presidente encontra-se bem, sob monitorização em leito de UTI”, disse o boletim.

O presidente sofreu uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada em 19 de outubro, quando bateu a cabeça e precisou levar cinco pontos na nuca. O acidente levou Lula a cancelar uma série de viagens internacionais, como a ida à cúpula do Brics, em Kazan, na Rússia; à cúpula da ONU sobre biodiversidade COP16, na Colômbia; e à cúpula da ONU sobre o clima COP29, no Azerbaijão.

Em 2011, após completar seu segundo mandato na Presidência, Lula teve diagnosticado um câncer na laringe e, no ano seguinte, anunciou que o tumor deixou de existir.

Eleito para um terceiro mandato em 2022, Lula é apontado como provável candidato à reeleição em 2026, quando terá 81 anos de idade.