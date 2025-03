Lula cobra respeito de Trump: ‘Não tenho medo de cara feia’

BETIM, 11 MAR (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar seu homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta terça-feira (11) e disse que “não tem medo de cara feia”.

Em evento para inauguração do Centro de Desenvolvimento de Produtos e Mobilidade Híbrida-Flex da Stellantis no polo automotivo do grupo em Betim (MG), o petista destacou que o mundo “não comporta mais mentiras” e que o Brasil “não quer ser maior do que ninguém, mas não aceita ser menor”.

“A economia brasileira vai continuar crescendo, a gente vai continuar gerando emprego, a inflação vai baixar, e todo mundo vai ganhar. Não adianta o Trump ficar gritando de lá porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito, porque eu aprendi a respeitar. É assim que a gente vai governar esse país”, afirmou Lula, que ainda desferiu críticas a seu antecessor, Jair Bolsonaro.

“Alguém se lembra do quanto a economia cresceu no governo passado. Foram quatro anos de mentiras, de provocações e de negação, inclusive de negação com a vida de 700 mil pessoas [brasileiros mortos na pandemia de Covid-19], metade delas por irresponsabilidade de quem tinha de cuidar da vida das pessoas”, salientou.

Recentemente, Lula já acusou Trump de querer ser o “imperador do mundo” e de “viver de bravatas”. (ANSA).