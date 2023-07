Lula cobra presença de Macron em cúpula da Amazônia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/07/2023 - 8:42 Compartilhe

SÃO PAULO, 14 JUL (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou a presença do mandatário da França, Emmanuel Macron, na cúpula de países amazônicos que será realizada em Belém, no Pará, em agosto.

Em entrevista à TV Record, o petista disse que o evento será o “mais importante encontro que o mundo já viu sobre a Amazônia” e que a França foi convidada por causa da Guiana Francesa, que também integra a floresta.

“Não sei se o Macron vem, eu o convidei pessoalmente. Seria importante que ele viesse, porque não é ficar falando da Amazônia lá da Europa. Venha conhecer a Amazônia. Venha ver como vive o povo ribeirinho, como vivem os nossos indígenas”, afirmou Lula.

Macron tem sido um dos principais interlocutores do presidente brasileiro na União Europeia e o recebeu em Paris no fim de junho, no âmbito de um fórum econômico.

“Quando a gente fala na questão da floresta, nós temos que saber que, na Amazônia brasileira, moram 28 milhões de pessoas que querem ter direito a a cidadania, moradia, emprego. Na Amazônia da América do Sul, são 50 milhões de pessoas. Então eu queria que eles viessem”, acrescentou Lula. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias