Lula cobra países ricos na véspera da Cúpula da Amazônia

Ansai Ansa 07/08/2023 - 18:13

(ANSA) – BRASÍLIA, 07 AGO – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a cobrar apoio dos países desenvolvidos para projetos na Amazônia nesta segunda-feira (7) no Pará, onde acontecerá a reunião de mandatários da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (Otca) nos dias 8 e 9 de agosto.

“Eles prometeram distribuir US$ 100 bilhões, foi a grande promessa dos países ricos, até hoje nós estamos aguardando esse dinheiro, venho um pouquinho de dinheiro do Fundo Amazônia dado pela Noruega e pela Alemanha, mas está longe do que é necessário para que os 28 milhões de habitantes da região possam ter um trabalho digno”, declarou o petista.

Lula reforçou que “a gente quer dizer a eles (países desenvolvidos) que a gente quer cuidar da nossa fauna, da nossa floresta, da nossa água, mas sobretudo a gente tem de cuidar de uma coisa chamada povo”.

As declarações foram dadas durante o lançamento da primeira fase de uma Infovia 01, que deve conectar dezenas de municípios através de fibra ótica em cabos submersos nos rios da floresta.

O mandatário será o anfitrião do encontro dos oito governos da Otca, junto com representantes da França, Alemanha e Noruega a partir desta terça-feira (8) em Belém, no Pará. Os representantes da Indonésia e do Congo também foram convidados.

(ANSA).

