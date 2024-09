Lula cobra Haddad e Tebet para entrega de hospital em Uberlândia: ‘Espero que estejam ouvindo’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/09/2024 - 19:58 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, para fazer a entrega completa da ampliação do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), em Minas Gerais. Segundo Lula, o lançamento da estrutura completa não deve ter como objetivo agradar o governador do Estado, Romeu Zema (Novo), ou o reitor da universidade, Valder Steffen Junior, mas dar auxílio à população mais carente.

As declarações ocorreram nesta quinta-feira, 5, durante evento de entrega da ampliação do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. “Viemos inaugurar a primeira parte de um hospital universitário, mas esse hospital vai ter 249 leitos. Estamos inaugurando 59. Falta equipamento”, afirmou Lula.

“Pelo amor de Deus, não vamos daqui a um tempo deixar que a imprensa venha fazer uma fotografia dizendo que o hospital foi inaugurado e tem mais da metade que não está funcionando. Temos que fazer ele funcionar plenamente”, disse. “Espero que o Haddad esteja ouvindo, espero que a Simone Tebet esteja ouvindo”, comentou.

No discurso, Lula argumentou que a população mais carente tem o direito de ter o mesmo acesso a tratamento que a população rica. “Queremos garantir que todos tenham oportunidade de disputar nas mesmas condições a vaga para qualquer coisa nesse país”, pediu.

Na mesma linha, o chefe do Executivo voltou a fazer críticas aos economistas e ironizou chamando-os de “bicho sabido”. “Quando está na oposição, ele sabe tudo. Quando chega no governo, ele esquece. Parece que a amnésia toma conta da cabeça deles”, afirmou.