Lula cobra financiamento climático de países ricos

(ANSA) – BRASÍLIA, 23 AGO – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje na Cúpula do Brics que os países ricos são os principais responsáveis pela crise climática e cobrou maior financiamento para as nações em desenvolvimento.

“É muito difícil combater a mudança do clima enquanto tantos países em desenvolvimento ainda lidam com a fome, a pobreza e outras violências. Os grandes responsáveis pelas emissões de carbono que causaram a crise climática foram aqueles que fizeram a Revolução Industrial e alimentaram um extrativismo colonial predatório”, afirmou o mandatário.

Em seu discurso, Lula declarou ainda que os países ricos têm “uma dívida histórica com o planeta Terra e com a humanidade” e que é preciso “valorizar o Acordo de Paris e a Convenção do Clima, em vez de terceirizar as responsabilidades climáticas para o Sul global”.

“Para que as promessas já feitas pelos países ricos sejam cumpridas, o financiamento climático e de biodiversidade deve ser verdadeiramente novo e adicional em relação ao financiamento ao desenvolvimento”, disse o presidente, ressaltando que o Brasil está “recuperando seu protagonismo ambiental”.

“A Cúpula da Amazônia, realizada em 8 e 9 de agosto, é um marco para a construção de um modelo de desenvolvimento sustentável mais justo”, acrescentou. (ANSA).

