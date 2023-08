Lula cobra ‘dívida’ climática de países ricos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/08/2023 - 11:42 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 08 AGO – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje, antes do início oficial da Cúpula da Amazônia, em Belém, que aguarda a colaboração do mundo desenvolvido para a defesa da floresta, mas cobrou a “dívida” dos países ricos na questão climática.

O presidente disse também que gostaria ver seu colega americano, Joe Biden, na COP28, em novembro, nos Emirados Árabes, onde serão apresentadas a conclusões do encontro da Organização do Tratado da Cooperação Amazônica (Otca).

“É importante todo mundo participar do debate, é um problema da humanidade. A Amazônia é um território soberano de Brasil, Bolívia, Equador, Peru, Venezuela, Colômbia, mas o território soberano do Brasil não estará fechado à ciência do mundo inteiro que quiser compartilhar pesquisa conosco”, declarou Lula em sua live semanal nas redes sociais.

“Na medida em que o mundo desenvolvido, que já destruiu as sua florestas, valoriza a floresta, nós precisamos cobrar deles recursos para que haja investimentos, e cobrar participação científica deles. A gente não tem noção do que a gente pode utilizar na indústria de fármacos, de cosméticos”, acrescentou.

Segundo o presidente, a responsabilidade de cuidar do planeta “não é só do Brasil”. “A responsabilidade é de todos. Se eles [os países ricos] já destruíram para se industrializar, eles agora têm uma dívida do passado que é preciso repor para ajudar os países que ainda podem fazer a manutenção da floresta”, afirmou.

“Nós assumimos o compromisso na COP27 com a transição energética, transição ecológica, transição climática, e nós queremos dizer ao mundo que o Brasil quer ser assim e está convidando vocês para serem parceiros. Querem participar? Querem fazer investimentos? Então sejam bem-vindos”, acrescentou o presidente.

Além disso, Lula garantiu que o “Brasil fará sua parte” e cumprirá a promessa de zerar o desmatamento ilegal até 2030.

Segundo o presidente, a Cúpula de Belém será um “marco na história da defesa da Amazônia”. “Vai ter dois momentos: antes e depois desse encontro, que é a coisa mais forte já feita em defesa do clima”, ressaltou. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias