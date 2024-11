Lula cobra ambição climática no G20: ‘Não há mais tempo’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/11/2024 - 11:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 19 NOV (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou nesta terça-feira (19), durante a sessão do G20 sobre desenvolvimento sustentável e transição energética, mais ambição dos países para fazer frente à crise climática, em vista da COP30, que será organizada em Belém, em 2025.

Em seu discurso, o líder brasileiro disse que os resultados do Acordo de Paris, assinado em 2015, estão “muito aquém do necessário” e que “não há mais tempo a perder”.

“Peço o engajamento do G20 para elevar o nível de ambição da próxima rodada de Contribuições Nacionalmente Determinadas. É fundamental que as novas NDCs estejam alinhadas à meta de limitar o aumento da temperatura global a 1,5ºC”, disse Lula.

Na semana passada, o Brasil formalizou sua nova NDC, que estabelece como meta reduzir as emissões líquidas de gases-estufa entre 59% e 67% até 2035, em relação aos níveis de 2005. A maior parte desse resultado será alcançado por meio da promessa de zerar o desmatamento ilegal até 2030.

“Aos membros desenvolvidos do G20, proponho que antecipem suas metas de neutralidade climática de 2050 para 2040, ou até 2045. Sem assumir suas responsabilidades históricas, as nações ricas não terão credibilidade para exigir ambição dos demais”, disse Lula, lembrando que “o mundo desenvolvido não cumpriu” a promessa de instituir um fundo de US$ 100 bilhões por ano para ajudar países em desenvolvimento.

“A COP30 será nossa última chance de evitar uma ruptura irreversível no sistema climático. Conto com todos para fazer de Belém a COP da virada”, salientou. (ANSA).