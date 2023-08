Lula cobra ajuda: ‘É a natureza que precisa de dinheiro’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/08/2023 - 15:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASILIA, 09 AGO – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (9) que a “natureza precisa de dinheiro” em pronunciamento no último dia da cúpula dos mandatários da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (Otca).

“Não é o Brasil que precisa dinheiro, não é a Colômbia que precisa de dinheiro, não é Venezuela, é a natureza, que o desenvolvimento industrial ao longo de 200 anos poluiu, que está precisando de dinheiro, de financiamento”, afirmou o petista à imprensa.

A declaração foi dada após o brasileiro se reunir com Sultan al-Jaber, presidente da COP28, que será realizada em novembro, nos Emirados Árabes Unidos.

O petista lembrou, inclusive, que o encontro COP30 acontecerá em 2025 em Belém. “Nós vamos para COP28 para dizer ao mundo rico que se quiser preservar efetivamente o que temos de floresta é preciso colocar dinheiro”, acrescentou.

Por fim, Lula destacou a presença de cerca de 30 mil pessoas nas reuniões da sociedade civil e povos originários realizadas antes da cúpula dos chefes de Estado e representantes dos oito governos amazônicos.

“O exemplo que temos no Brasil é que parte das terras mais preservadas nesse país é das terras indígenas. Já temos os fiscais naturais para cuidar da floresta , é só respeitá-los”, finalizou ele no Centro de Convenções na capital do Pará.

(ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias