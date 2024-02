Lula chega ao Egito e visita Pirâmide de Gizé

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/02/2024 - 11:58 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou na madrugada desta quarta-feira, 14, no horário de Brasília, ao Cairo, capital do Egito. Sua agenda mostra um dia sem compromissos oficiais, que devem começar amanhã. O perfil oficial de Lula no Instagram publicou imagens dele e da primeira-dama, Janja Lula da Silva, visitando a Pirâmide de Gizé.

Na quinta-feira, 15, o presidente brasileiro deve se encontrar com o presidente Egípcio, Abdul Fatah Khalil Al-Sisi. Também é possível uma visita à sede da Liga Árabe, que fica no Cairo. Um dos principais temas que Lula discutirá no Egito será o conflito entre Israel e o Hamas.

Na sexta-feira,16, Lula embarca para Adis Abeba, capital da Etiópia. Ele participará de atividades da União Africana, cuja sede fica na cidade. Seus compromissos oficiais no local devem ser no sábado, 17, e no domingo, 18. Há a expectativa, entre outras reuniões, de encontro bilateral com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas.

