Lula chega ao Alvorada para reunião com Haddad e Galípolo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou ao Palácio da Alvorada nesta segunda, 30, para uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. O presidente estava na Granja do Torto, onde almoçou nesta segunda-feira, 30. Haddad e Galípolo já haviam chegado à residência oficial do presidente da República, assim como o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais).

A declaração de posse de Galípolo como presidente do BC deve acontecer em uma reunião com o chefe do Executivo e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo apuração, deve acontecer a assinatura de posse, seguida de uma foto com o novo presidente da autarquia.

O BC informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que não há previsão de cerimônia de posse, por ora, para o futuro presidente da autoridade monetária, Gabriel Galípolo, e os três novos diretores, cujos mandatos se iniciam a partir de 1º de janeiro de 2025.

Galípolo, que é diretor de Política Monetária, já substitui o atual presidente do BC, Roberto Campos Neto, na função neste final de ano. Seu mandato como chefe da autoridade monetária começa só no ano que vem, assim como os mandatos de Nilton David para a diretoria de Política Monetária, de Izabela Correa para a diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta, e de Gilneu Vivan para a diretoria de Regulação do Sistema Financeiro.