Lula chega a Tóquio para reabrir acordo Mercosul-Japão

(ANSA) – BRASÍLIA, 24 MAR – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou nesta segunda-feira (24) em Tóquio para uma visita oficial na qual pretende retomar as negociações para um acordo comercial entre o Mercosul e o Japão, além de defender parcerias no desenvolvimento de biocombustíveis.

Lula chegou à capital japonesa a bordo de um avião KC-30 da Força Aérea, acompanhado pelos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (PSD), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), além de ministros como Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Marina Silva (Meio Ambiente).

A partir de terça-feira (25), o presidente se encontrará com o imperador Naruhito e a imperatriz Masako no Palácio Imperial e terá reunião de trabalho com o primeiro-ministro Shigeru Ishiba.

Um dos temas da agenda será a retomada das conversas sobre um acordo de livre comércio entre o Mercosul e o Japão. Lula também deve propor uma parceria no desenvolvimento de biocombustíveis e tratar da abertura do mercado japonês para as carnes brasileiras – Ministério da Agricultura e Pecuária manifestou interesse de que Tóquio envie uma missão sanitária aos frigoríficos do país sul-americano.

O Japão é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil na Ásia, com um fluxo de cerca de US$ 11 bilhões. O presidente também participará de um fórum empresarial com cerca de 500 empresários brasileiros e japoneses. (ANSA).