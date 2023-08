Lula chega a evento no Rio para lançar obra e formalizar financiamento a BRT

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/08/2023 - 11:22 Compartilhe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já está na zona Oeste do Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira, 10, para o evento de lançamento da obra de um anel viário em Campo Grande, o bairro mais populoso do País, e formalização do financiamento de R$ 1,8 bilhão por Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal à nova frota de ônibus do sistema BRT da cidade.

Lula vai fazer os anúncios ao lado do prefeito do Rio e aliado de primeira hora dentro do PSD, Eduardo Paes. O presidente chegou a sinalizar positivamente à intervenção federal para limitar o número de voos no aeroporto Santos Dumont, na região Central, obrigando sua transferência para o aeroporto internacional do Galeão, na Zona Norte, um dos pleitos da política fluminense.

O Ministério dos Transportes, no entanto, indicou que o caminho para a mudança teria de ser um projeto de lei no Congresso, o que irritou Paes e tem estremecido sua relação com a Esplanada. Espera-se nova sinalização pública de Lula sobre o tema. O presidente permanece no Rio nesta sexta-feira, 11, para o lançamento do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), projeto central do governo petista.

Segundo o cerimonial do evento de hoje, Lula chegou perto das 10h20 no local. Está planejada uma explosão simbólica que vai abrir as obras do anel viário. A ação será televisionada para uma multidão acomodada nas dependências do tradicional estádio Ítalo del Cima, do Campo Grande Atlético Clube, para a qual Lula vai discursar.

A obra implica a construção de um mergulhão sob uma avenida local e um túnel de 600 metros sob o morro Luiz Bom, além de intervenções no trânsito. As novas rotas vão permitir o escoamento de tráfego na região e reduzir o tempo de deslocamento da população local para outras regiões da cidade, como o Centro. O projeto inclui, ainda, dois quilômetros de ciclovia e uma floresta plantada de 950 mil metros quadrados próxima do local.

Com cerca de 367 mil habitantes, Campo Grande é o bairro mais populoso do Brasil, segundo o Censo do IBGE. Importante reduto eleitoral, o local ganhou o noticiário nacional por ser um dos berços da milícia no Rio, movimentos paramilitares que se apropriam por meio da força de serviços como segurança, luz e transporte.

No palanque, além de políticos locais e deputados federais pelo Rio, como Pedro Paulo (PSD) e Lindbergh Farias (PT), estão presentes os ministros da Igualdade Racial, Anielle Franco, da Saúde, Nídia Trindade, e das Cidades, Jader Filho, além do presidente do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, e a presidente da Caixa, Maria Rita Serrano.

