Lula chega à Bélgica para participar de cúpula UE-Celac

16/07/2023 - 17:01

SÃO PAULO, 16 JUL (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou neste domingo (16) em Bruxelas, capital da Bélgica, onde participará da cúpula que reúne países da União Europeia (UE) e da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) nos dias 17 e 18 de julho.

Segundo o governo brasileiro, a delegação de Lula levará ao encontro propostas de estímulo à cooperação mútua nas áreas ambiental, energética e de defesa, além do combate à fome e aos crimes transnacionais.

Realizada pela última vez em 2015, a cúpula contará com representantes de 60 países. A expectativa é de que paralelamente também ocorra as negociações para a conclusão do acordo de livre-comércio entre a UE e o Mercosul.

O Itamaraty já havia informado que Lula abordará o posicionamento do Brasil em relação às últimas exigências do bloco europeu para fechar o tratado, como a previsão de multas em caso de descumprimento das obrigações ambientais.

O petista, inclusive, já deu aval a uma contraproposta que será analisada pelo Mercosul para ser encaminhada aos líderes da UE.

A agenda oficial de Lula prevê também reuniões e encontros com líderes políticos e empresariais europeus. Além disso, ele participará do Fórum Empresarial União Europeia – América Latina, na manhã desta segunda-feira (17). O retorno do petista a Brasília está previsto para quarta-feira (19). (ANSA).

