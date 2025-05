Lula celebra sucesso do filme brasileiro ‘O Agente Secreto’ em Cannes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais neste domingo, 18, para celebrar o sucesso do filme brasileiro “O Agente Secreto” em sua estreia mundial no festival de Cannes. O mandatário compartilho o momento em que o atoe Wagner Moura, protagonista do longa, dançou frevo no tapeta vermelho do evento.

“É assim que o Brasil sobe o tapete vermelho do grandioso Festival de Cannes. Imagens de agorinha, quando parte da delegação do MinC e a talentosa equipe do filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, estavam a caminho da estreia mundial de mais essa obra nacional”, escreveu o petista.

Lula ainda divulgou o vídeo em que mostra o longa sendo aplaudido por 13 minutos, tornando-se um dos fortes candidatos à Palma de Ouro, maior premiação do festival.

O chefe do Executivo fez questão de destacar que o filme contou com o apoio governamental. “O longa, que teve apoio do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), compete à Palma de Ouro em Cannes”, afirmou.