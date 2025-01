Lula celebra cessar-fogo em Gaza e reforça apelo por paz

(ANSA) – BRASÍLIA, 16 GEN – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu com “esperança” o anúncio do cessar-fogo entre Israel e o grupo Hamas na Faixa de Gaza e cobrou a entrada de ajuda humanitária no enclave palestino.

“Após tanto tempo de sofrimento e destruição, a notícia de que um cessar-fogo em Gaza foi finalmente negociado traz esperança.”, escreveu o presidente em suas redes sociais.

“Que a interrupção dos conflitos e a libertação dos reféns ajudem a construir uma solução duradoura que traga paz e estabilidade a todo Oriente Médio”, acrescentou.

Já o Ministério das Relações Exteriores do Brasil divulgou uma nota em que expressa “satisfação” com a trégua e “exorta as partes envolvidas a respeitarem os termos do acordo e a garantirem a cessação permanente das hostilidades, a libertação de todos os reféns e a entrada desimpedida de ajuda humanitária a Gaza”.

No comunicado, o Itamaraty também pede que sejam asseguradas “as condições necessárias para o início do urgente processo de reconstrução da infraestrutura civil” do enclave palestino.

