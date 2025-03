Lula busca avanços para acordo entre Mercosul e Japão

(ANSA) – BRASILIA, 14 MAR – O Brasil pretende avançar nas negociações para um tratado de livre comércio entre o Mercosul e o Japão, tema que deve ser tratado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante sua visita ao país asiático no final de março. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (14) pelo embaixador Eduardo Paes Saboia, secretário de Ásia e Pacífico do Ministério das Relações Exteriores.

“Existe um diálogo entre o Japão e o Mercosul. O grupo de relações externas do Mercosul já realizou reuniões com Tóquio. O que queremos saber agora é qual será o próximo passo. O próximo passo é ter uma negociação”, declarou Saboia no Palácio Itamaraty.

Ele reforçou que há expectativa de definição sobre o rumo das tratativas: “Vamos continuar apenas na conversa ou iniciaremos uma negociação? Essa é a questão.” Nessa linha de argumentação, Saboia lembrou que o bloco sul-americano já concluiu negociações de outros acordos de livre comércio. “O Mercosul concluiu a negociação com a União Europeia, concluiu a negociação com Singapura. Claro que [o acordo] não depende só do Brasil e do Japão: os parceiros do Mercosul têm que ser bastante favoráveis a essa possibilidade”, comentou.

Essa será a segunda visita do presidente Lula ao Japão em seu terceiro mandato. Em maio de 2023, o chefe do Executivo esteve em Hiroshima para a cúpula do G7. (ANSA).