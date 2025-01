Lula brinca com Moraes sobre apelido: ‘Ninguém vai parar de te chamar de Xandão’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) brincou com o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), dizendo em seu discurso na cerimônia sobre atos golpistas, realizada nesta quarta-feira, 8, que em 79 anos nunca tinha visto um membro da corte receber um apelido do povo.

“Eu tenho 79 anos de idade, já vivi muito […] e nunca conheci um ministro da Suprema Corte que tivesse um apelido dado pelo povo chamado ‘Xandão’. Desse apelido você nunca mais vai se livrar. Ninguém vai parar de te chamar de ‘Xandão'”, declarou Lula.

O ministro compareceu à cerimônia no Palácio do Planalto e é relator dos inquéritos relacionados aos ataques contra a democracia ocorridos em janeiro de 2023.

Confira vídeo: