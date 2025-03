Lula: Brasil vai crescer outra vez acima de 3%

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiterou que o Brasil vai crescer acima de 3% em 2025, contra a projeção de “especialistas”. Segundo ele, o País vai melhorar porque será oferecido muito crédito para pequeno e médio empreendedor e o salário mínimo continuará crescendo acima da inflação.

“Os especialistas dizem que o Brasil não vai crescer muito em 2025. Eu quero fazer um desafio aos teóricos: o Brasil vai crescer outra vez acima de 3%”, afirmou Lula, em inauguração do Hospital Universitário do Ceará nesta quarta-feira, 19. “Vai melhorar e vai crescer mais porque a gente vai fazer muito crédito para o pequeno e médio empreendedor.”

De acordo com Lula, o País continuará se desenvolvendo também porque o salário mínimo vai continuar crescendo acima da inflação, assim como os acordos salariais. “E porque a gente vai ter crédito para que as pessoas possam tomar dinheiro emprestado, pagar juros mais barato e fazer os investimentos que quiserem”, comentou.

O presidente disse que o Brasil “não tem dono: o dono desse país é o povo brasileiro”. “E quanto melhor estiver o povo, melhor estará este país”, comentou.

O chefe do Executivo voltou a afirmar que muito dinheiro na mão de poucos fará com que o Brasil continue pobre. Porém, “se todo mundo tiver um pouco de dinheiro”, o Brasil vai ser melhor”. Nas promessas a serem feitas até 2026, Lula disse que o governo vai terminar a Transnordestina antes do fim de seu terceiro mandato.