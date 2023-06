Lula: Brasil e Argentina defendem democracia e ordem multipolar

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/06/2023 - 17:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASILIA, 26 GIU – Ao lado do mandatário argentino, Alberto Fernández, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira (26), em Brasília, que ambos os governos defendem a democracia, os direitos humanos e uma ordem mundial multipolar.

“Compartilhamos valores indispensáveis no mundo de hoje. Temos compromisso com a democracia, os direitos humanos, a erradicação da fome e da pobreza, e com o desenvolvimento sustentável”, disse Lula.

Após uma reunião de mais de uma hora, o petista condecorou Fernández com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul e destacou o “respeito e afeto” do Brasil pela Argentina nos 200 anos das relações bilaterais.

“No plano internacional, somos parceiros na criação de uma ordem multipolar e de um multilateralismo mais representativo e eficaz”, finalizou Lula. (ANSA).

