Lula: Aumento do salário mínimo faz brasileiro ficar ‘mais bonitão e mais gordo’

Estadão Conteúdo 23/07/2024 - 22:15

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira, 23, que o aumento do salário mínimo faz com que o brasileiro médio fique “mais bonitão e mais gordo”. A declaração do petista foi feita durante a cerimônia de comemoração dos 10 anos do campus Lagoa do Sino, da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), localizada no município de Buri (SP).

“A roda gigante da economia fica girando onde todo mundo possa participar definitivamente. O povo consumindo mais, vai comer mais. Comendo mais, os agricultores vão ter que plantar mais. Plantando mais, a gente vai ter comida mais barata e a gente vai ser mais bonitão, mais gordo e mais saudável neste País”, afirmou o presidente da República.

A concessão do reajuste real (ou seja, acima da inflação) para o salário mínimo foi uma das principais promessas de Lula na campanha presidencial de 2022. No ano passado, o governo definiu a regra de reajuste do mínimo, que prevê a combinação do aumento da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior mais a variação do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes.

Em abril, a equipe econômica do governo federal apresentou o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2025 e colocou uma previsão para o salário mínimo de R$ 1.502, acima dos atuais R$ 1.412.

Lula comparou governos anteriores com a destruição da Faixa de Gaza

No mesmo discurso feito no campus da UFScar, Lula afirmou para a plateia que eles devem entrar na política quando estiverem achando que “todo mundo é ladrão”.

“Como eu acho que o Brasil está precisando de político de qualidade, de político com P maiúsculo, eu queria dizer a vocês: quando vocês não estiverem acreditando mais em ninguém, quando vocês acharem que todo mundo é ladrão, que o Camilo [Santana, ministro da Educação] é ladrão, que o Lula é ladrão, que o Raduan [Nassar, escritor] é ladrão, que o Paulo Teixeira [ministro do Desenvolvimento Agrário] é ladrão, mesmo quando vocês tiverem pensando tudo isso, ainda assim não desanimem. Entrem na política porque o político honesto que você deseja está dentro de você”, disse o presidente da República.

Lula também comparou os governos que sucederam o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) à destruição causada pelas forças israelenses na Faixa de Gaza.

“Esse País, eu diria, o que eles fizeram depois do impeachment da Dilma é o que o Netanyahu está fazendo na Faixa de Gaza, lá na Palestina. O que eles fizeram nesse País foi um pouco isso”. O petista evitou citar nominalmente os ex-presidentes Michel Temer e Jair Bolsonaro, que sucederam a petista na Presidência.