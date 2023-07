Lula assume hoje comando do Mercosul de olho em acordo com UE

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/07/2023 - 9:01 Compartilhe

BRASÍLIA, 4 JUL (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa hoje (4) da 62ª cúpula de líderes do Mercosul, na cidade argentina de Puerto Iguazú, ocasião em que assume o comando rotativo do bloco durante seis meses.

Seu principal desafio na presidência do Mercosul será destravar o acordo comercial com a União Europeia, que incomodou os países sul-americanos ao propor um documento adicional com punições em caso de descumprimento de normas ambientais.

Lula deseja resolver o impasse ainda neste ano, mas este não será o único tema em pauta. Em reunião dos ministros econômicos dos países-membros, o argentino Sergio Massa propôs a realização de trocas comerciais dentro do bloco através de uma moeda local.

“O uso de moedas locais, em tempos de crise, alivia a pressão sobre a utilização das reservas”, disse o ministro. Além disso, Argentina e Brasil tentam demover o Uruguai da ideia de negociar um acordo bilateral com a China, projeto que poderia inundar os países da região com produtos baratos beneficiados por isenções alfandegárias.

“O Uruguai finalizou um estudo de viabilidade com a China, que está esperando, assim como o Uruguai”, afirmou o ministro das Relações Exteriores Francisco Bustillo. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias