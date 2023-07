Lula assina MP que destina mais R$ 300 mi a programa de descontos em carros zero

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/06/2023 - 20:56 Compartilhe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou nesta sexta-feira, 30, a medida provisória (MP) que destina mais R$ 300 milhões ao programa de descontos para automóveis novos. A medida saiu em edição extra do Diário Oficial da União, na noite desta sexta. A decisão é formalizada no momento em que montadoras estão suspendendo a produção por queda ou estagnação nas vendas.

O total disponível para a aquisição de carros de até R$ 120 mil atinge, assim, os R$ 800 milhões, com a ampliação de hoje, segundo o governo. Também de acordo com portaria publicada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, pessoas jurídicas também podem ter os descontos agora. A portaria foi publicada na mesma edição do DOU.

O limite de crédito para ônibus e caminhões permanece. São R$ 700 milhões para caminhões (foram usados R$ 100 milhões) e R$ 300 milhões para vans e ônibus (R$ 140 milhões usados). O programa continua até os créditos tributários acabarem.

