Lula aprova texto de acordo entre Mercosul e UE

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/12/2024 - 9:01 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 04 DIC – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aprovou o texto do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, que deve ser discutido durante a cúpula de líderes do bloco sul-americano em 5 e 6 de dezembro, em Montevidéu, no Uruguai.

A informação é do portal UOL, que diz que o texto foi entregue a Lula após negociações entre representantes de Mercosul e UE em Brasília, na semana passada.

Na última segunda-feira (2), o embaixador Mauricio Carvalho Lyrio, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores, disse que o governo brasileiro está “otimista em concluir as negociações ainda neste ano”, mas descartou a hipótese de assinatura na cúpula do Mercosul.

Os governos do Uruguai e da Argentina também manifestaram apoio ao texto, segundo diplomatas consultados pelo UOL, mas o Paraguai ainda apresenta alguma resistência, de acordo com as mesmas fontes. (ANSA).