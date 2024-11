Lula apresenta melhora e é liberado para viagens aéreas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/11/2024 - 14:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 10 NOV (ANSA) – Após passar por uma nova bateria de exames neste domingo (10), o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi liberado pelos médicos para voltar a fazer viagens aéreas.

O mandatário, que sofreu um acidente doméstico há quase um mês, apresentou uma “melhora” no quadro.

“Ele permanece sem sintomas, e o exame mostrou melhora em relação aos anteriores, devendo manter suas atividades habituais, com liberação para viagem aérea”, informou um comunicado divulgado pela equipe médica.

Com isso, Lula poderá marcar presença na cúpula do G20, no Rio de Janeiro, agendada para acontecer entre os dias 18 e 19 de novembro.

O petista sofreu uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada e machucou a região da nuca, tanto que precisou levar cinco pontos, que já foram retirados. (ANSA).