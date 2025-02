Lula apoia novos meios de pagamento e faz crítica velada a Trump

(ANSA) – BRASÍLIA, 26 FEB – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu impulsionar novas formas de pagamento no comércio internacional e criticou o avanço do protecionismo, em uma crítica velada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em discurso na reunião dos negociadores, ou “sherpas”, do Brics no Palácio Itamaraty.

“A atual escalada protecionista na área de comércio e investimentos reforça a importância de medidas que visem superar os entraves em nossa integração econômica. Aumentar as opções de pagamento significa reduzir vulnerabilidade e custos”, ressaltou o mandatário.

“Contribuir para o aprimoramento do sistema monetário e financeiro internacional está na origem do Brics. Na cúpula de Fortaleza de 2014, decidimos criar um banco baseado no princípio da igualdade de voto. O Novo Banco de Desenvolvimento completa 10 anos de sucesso no Sul Global”, reforçou Lula.

Segundo o embaixador Mauricio Carvalho Lyrio, sherpa do Brasil no Brics, o governo brasileiro defenderá o avanço do comércio em moedas locais na cúpula dos presidentes do grupo, que acontecerá em julho, no Rio de Janeiro. (ANSA).