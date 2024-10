Lula apoia meios de pagamento ‘alternativos’ em cúpula do Brics

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/10/2024 - 8:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 23 OUT (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta quarta-feira (23), em seu discurso na cúpula de líderes do Brics, a criação de meios de pagamento alternativos ao dólar para transações comerciais entre os países do grupo.

Segundo o mandatário, “é preciso trabalhar para que a ordem multipolar que almejamos se reflita no sistema financeiro internacional”.

“Agora é chegada a hora de avançar na criação de meios de pagamento alternativos para transações entre nossos países. Não se trata de substituir nossas moedas”, disse o mandatário em participação por videoconferência na reunião em Kazan, na Rússia.

“Essa discussão precisa ser enfrentada com seriedade, cautela e solidez técnica, mas não pode ser mais adiada”, acrescentou Lula. (ANSA).