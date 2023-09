Lula anunciará hoje demarcação de terras indígenas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/09/2023 - 10:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASILIA, 05 SET – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou que vai anunciar nesta terça-feira (5), Dia da Amazônia, a demarcação de novas terras indígenas e áreas de proteção ambiental.

Em seu programa semanal nas redes sociais, o “Conversa com o Presidente”, Lula disse que o “planeta está sofrendo as consequências da irresponsabilidade do ser humano” e que é importante “cuidar da natureza”.

Em seguida, lembrou que 5 de setembro marca o Dia da Amazônia, maior floresta tropical do mundo. “Vai ter uma atividade no Palácio do Planalto com a ministra Marina [Meio Ambiente] e a ministra Guajajara [Povos Indígenas]. Vamos demarcar algumas terras indígenas, vamos demarcar algumas aéreas de proteção ambiental. Vai ter coisa importante”, prometeu Lula.

A cerimônia pelo Dia da Amazônia está marcada para as 15h, segundo agenda oficial do governo, e a demarcação de terras indígenas, processo paralisado durante o governo de Jair Bolsonaro, é promessa de campanha do atual presidente. (ANSA).

