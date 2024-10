Lula anuncia retorno do Salão do Automóvel para novembro de 2025

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/10/2024 - 17:59 Para compartilhar:

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta terça-feira, 8, em suas redes sociais que se reuniu com empresários para anunciar a volta do Salão do Automóvel em novembro de 2025.

“Os investimentos voltaram, estamos vendendo mais carros e, em novembro de 2025, teremos o retorno do Salão do Automóvel. Recebi empresários para anunciar essa novidade no mesmo dia do combustível do futuro”, escreveu Lula no Bluesky, rede social semelhante ao X (ex-Twitter). “Só não vamos sortear carro entre nossos seguidores do Bluesky”, brincou o presidente na publicação.

Em julho deste ano, Lula já havia cobrado as montadoras pelo retorno do evento. Em outra ocasião, no mês de junho, ele pediu à Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) para que o Salão do Automóvel voltasse a ocorrer.

Conforme a Fenabrave, as vendas de veículos no Brasil foram de 236,4 mil no mês de setembro, crescimento de 19,6% na comparação com o mesmo período de 2023. Na mesma base de comparação, a produção desses bens, por sua vez, registrou aumento de 10,1%, com 230 mil veículos fabricados, aponta a Anfavea.