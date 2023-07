Lula anuncia que fará cirurgia no quadril

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/07/2023 - 13:11 Compartilhe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, nesta terça-feira (25), que planeja se submeter a uma cirurgia de quadril nos “próximos meses” para acabar com as dores constantes que o deixam, segundo ele, “de mau humor”.

“Eu tomei uma decisão: vou operar o quadril nos próximos meses. É um procedimento bem simples”, escreveu o presidente esquerdista de 77 anos na rede Twitter, renomeada como “X”.

Lula abordou o assunto durante seu programa semanal “Conversa com o Presidente”. O ex-metalúrgico reconheceu que está na hora de uma intervenção médica, lembrando que tem “um problema na cabeça do fêmur” há muito tempo e que se levanta todos os dias com dores. Segundo ele, se não consertar a situação, ficará “de mau humor”.

“Quero fazer a cirurgia porque não quero ficar com dor”, disse ele.

Lula explicou que o procedimento não é urgente e não deu data para a operação, mas, em sua opinião, o melhor momento seria outubro, depois de uma agenda de alto nível lotada dentro e fora do país.

Em agosto, ele sediará um encontro de países amazônicos, antes de viajar para uma cúpula do Brics na África do Sul. Em setembro, ele deve participar do G20 na Índia e da Assembleia Geral da ONU em Nova York.

“Tenho muitas coisas importantes para fazer e não quero parar”, disse ele.

Desde que assumiu seu terceiro mandato, em janeiro, Lula, que diz praticar exercícios regularmente, tem mostrado uma garra determinada, com visitas a vários estados do país e uma agenda internacional lotada.

