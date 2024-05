Lula anuncia medidas para o Rio Grande do Sul e viaja para Alagoas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/05/2024 - 7:23 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará anúncios na manhã da quinta-feira, 9, relacionados às enchentes que atingem o Rio Grande do Sul. Nesta quarta-feira, 8, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que Lula provavelmente divulgaria linhas de financiamento subsidiadas para combater os efeitos da catástrofe. No início da tarde, o petista embarcará para compromisso em Alagoas. As informações estão na agenda oficial do presidente, que foi divulgada na noite desta quarta-feira. Leia a seguir quais são os compromissos:

10h30 – anúncio de medidas relacionadas às enchentes no Rio Grande do Sul, no Palácio do Planalto;

12h – partida para Paulo Afonso (BA);

13h50 – cerimônia de assinatura da ordem de serviço do trecho V do Canal do Sertão Alagoano, em São José da Tapera (AL);

16h20 – partida de São José da Tapera para Maceió (AL);

17h05 – chegada a Maceió.

O presidente deverá dormir na capital alagoana. Lula participará, na sexta-feira, 10, de cerimônia de entrega de unidades do Minha Casa, Minha Vida na cidade.