Lula anuncia GLO para combater crime organizado

(ANSA) – BRASILIA, 01 NOV – O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apresentou nesta quarta-feira (1º) , junto dos chefes das Forças Armadas e ministros, uma operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no Rio de Janeiro, afetado por uma crise de segurança, e também em outros estados e as fronteiras.

“Esse decreto estabelece uma operação de combate ao crime organizado. A atuação das Forças Armadas ocorrerá em articulação com a PF e os ministros [Flávio] Dino [Justiça] e [José] Mucio [Defesa]”, anunciou Lula no Palácio do Planalto.

A GLO foi lançada 10 dias depois de que grupos de milicianos paramilitares queimaram 35 ônibus e um trem no Rio, o que gerou um grande caos na capital fluminense.

O mandatário explicou que o objetivo é enfraquecer o crime organizado para o qual a “Marinha atuará na Baía de Guanabara e em Sepetiba (RJ), e no porto de Santos (SP) e no Lago de Itaipú (PR)”. A Força Aérea, por sua vez, atuará nos aeroportos do Galeão (RJ) e Guarulhos (SP). (ANSA).

