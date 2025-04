Lula amplia agendas com o setor privado e busca diálogo com a classe média

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aumentou a quantidade de compromissos com empresas privadas entre os meses de março e abril de 2025. Enquanto janeiro e março contaram com dois e três encontros com o setor privado, respectivamente, os meses de março e abril já somam dez agendas realizados pelo chefe do Executivo. Há pelo menos mais uma visita planejada ainda para esta semana.

Nos últimos dias, Lula visitou a montadora Toyota, em Sorocaba (SP), a Novo Nordisk, um laboratório farmacêutico que fica em Montes Claros (MG) e o centro de distribuição do Mercado Livre em Cajamar (SP). O presidente ainda deve visitar a fábrica da Nissan, em Resende (RJ), nesta terça-feira, 15. O levantamento foi publicado pelo portal Metrópoles e confirmado pelo Estadão.

Lula tem usado o espaço para divulgar ações do governo voltadas aos trabalhadores e à classe média. O governo levou a frente projetos como a isenção de Imposto de Renda para pessoas que recebem salário de até R$ 5 mil, e o chamado Crédito do Trabalhador, empréstimo consignado para funcionários com registro em carteira. Essas e outras medidas do governo estão sempre presentes nos discursos de Lula nos eventos.

A agenda com empresários também ganhou destaque nas viagens internacionais. No fim de março, Lula visitou Japão e Vietnã acompanhado por uma comitiva com mais de 100 representantes do setor privado. Em Tóquio, reuniu-se com membros da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), com foco na ampliação das exportações brasileiras, especialmente para o mercado japonês.

Veja a íntegra dos compromissos de Lula com o setor privado em 2025:

– 28 de janeiro – Reunião com representantes da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc);

– 28 de janeiro – Reunião com o presidente da Vale, Gustavo Pimenta;

– 4 de fevereiro – Reunião com o presidente do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria (Sesi), Fausto Augusto Junior;

– 4 de fevereiro – Reunião com o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban;

– 14 de fevereiro – Ato de anúncio de investimentos da Vale, no Pará;

– 11 de março – Visita à linha de montagem da Stellantis, em Betim (MG);

– 11 de março – Visita ao galpão de laminação na Usina Gerdau, em Ouro Branco (MG);

– 17 de março – Reunião com o presidente-executivo da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), José Jorge do Nascimento Júnior, e CEO Midea Carrier Brasil, Luiz Felipe Rodrigues Costa;

– 18 de março – Visita à Fábrica da Toyota, em Sorocaba (SP);

– 25 de março – Reunião com integrantes da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), no Japão;

– 26 de março – Fórum Empresarial Brasil-Japão, em Tóquio, Japão;

– 29 de março – Seminário empresarial Brasil-Vietnã, em Hanói, Vietnã;

– 7 de abril – Cerimônia de anúncio de investimentos e contratações do Mercado Livre, em Cajamar (SP);

– 7 de abril – Cerimônia de anúncio de expansão da Fábrica da Novo Nordisk em Montes Claros (MG);

– 8 de abril – Cerimônia de abertura da 29ª Feira Internacional da Construção Civil e Arquitetura (Feicon) e da 100ª Edição do Encontro Internacional da Indústria da Construção (Enic), em São Paulo (SP).