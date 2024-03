Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/03/2024 - 16:01 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 28 MAR – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou no Palácio do Planalto nesta quinta-feira (28), ao lado de seu homólogo francês, Emmanuel Macron, sua preocupação com as guerras na Ucrânia e Faixa de Gaza. O presidente também repudiou o “antissemitismo e a islamofobia”.

(ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias