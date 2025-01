Lula, Alckmin e ministros lamentam a morte de Benedito de Lira, pai de Arthur Lira

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin e ministros do governo utilizaram o X, antigo Twitter, para manifestarem pesar pela morte de Benedito de Lira, ex-senador e prefeito de Barra de São Miguel (AL), pai do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Benedito teve uma carreira política em Alagoas, ocupando cargos como vereador, deputado estadual, federal, senador e prefeito.

Lula destacou a trajetória política de Benedito e manifestou solidariedade ao presidente da Câmara dos Deputados.

“Com tristeza e pesar, soube da morte do ex-senador Benedito de Lira, em Alagoas. Liguei para o presidente da Câmara, Arthur Lira, para expressar minhas condolências e estendi minha solidariedade a todos os familiares, amigos e admiradores do seu pai”, afirmou o presidente da República.

Alckmin

O vice-presidente Geraldo Alckmin também expressou seu, destacando o impacto de Benedito de Lira como liderança política. “Transmito meus sentimentos e orações ao presidente da Câmara dos Deputados, @ArthurLira, e toda a família, pelo falecimento de seu pai, o prefeito de Barra de São Miguel e ex-senador, Biu de Lira, destacada liderança de Alagoas.”

Ministros

O ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, relembrou momentos de convivência com Benedito de Lira e destacou sua relevância. “É com profundo pesar que recebi a notícia do falecimento de Benedito de Lira. Um abraço de solidariedade ao presidente Arthur Lira e meus mais profundos sentimentos a toda a família neste momento tão difícil.”

Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, também lamentou a perda e elogiou o impacto de Benedito na política brasileira. “Recebi com tristeza a notícia do falecimento do ex-senador e ex-prefeito Benedito de Lira, um quadro muito importante do estado de Alagoas e da política brasileira, pai do meu amigo Arthur Lira.”

O ministro dos Transportes, Renan Filho, destacou a longa carreira de Benedito e sua relevância no estado de Alagoas. “Meus sentimentos ao deputado federal Arthur Lira e sua família pela morte do ex-senador e prefeito da Barra de São Miguel, Benedito de Lira. Biu, como era chamado por todos, deixa o legado de uma longa e marcante carreira na política alagoana. Que Deus conforte a todos nesse momento tão difícil.”