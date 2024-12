Lula agradece recados e posta vídeo caminhando por hospital: ‘Estou firme e forte’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/12/2024 - 14:30 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) compartilhou um vídeo caminhando pelo Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, nesta sexta-feira, 13.

Na legenda do post, o petista, que teve alta da UTI mais cedo, agradeceu os recados que recebeu nos últimos dias. “Agradeço por cada oração e palavra de conforto que recebi nos últimos dias. Janjinha me repassou todos os recados. Peço que fiquem tranquilos. Estou firme e forte! Andando pelos corredores com Marcos Stavale, o neurocirurgião cirurgião responsável pelo meu procedimento, conversando bastante, me alimentando bem e, em breve, pronto para voltar para casa e seguir trabalhando e cuidando de cada família brasileira”, escreveu Lula.

“2025 está chegando e temos muitos encontros pelo Brasil e pelo mundo. Obrigado pelo carinho de vocês e por toda a dedicação da equipe médica. O amor que recebo me mantém sempre pronto para seguir!”, concluiu o presidente.

Nas imagens, Lula aparece com acessos no braço esquerdo e um curativo na parte de cima da cabeça. Na gravação, o petista aparece conversando com Janja, que brinca que o marido está andado mais rápido que o médico que o acompanhava.

Apesar da alta da UTI, o petista, de 79 anos, deve permanecer no mesmo quarto do Hospital Sírio Libanês, recebendo cuidados “semi-intensivos”.

Na quinta-feira, o mandatário foi submetido a um procedimento complementar a uma cirurgia realizada anteriormente para drenar um hematoma no crânio.

A equipe médica que cuida de Lula explicou que o procedimento foi preventivo, para evitar o surgimento de novos sangramentos, como o que levou Lula a realizar uma cirurgia de emergência na madrugada de terça-feira,10, após sentir dor de cabeça em Brasília e ser transferido para São Paulo.

“Agora tem uma segurança máxima. O risco de ele ter um novo sangramento é estatisticamente desprezível”, disse o médico Marcos Stavale. “A gente tem que ter os cuidados normais. Ele está neurologicamente perfeito, está ótimo, conversando. Hoje foi um procedimento para que nós não enfrentemos no futuro o que aconteceu nesta última jornada que ele passou.”

Os médicos reiteraram também que Lula está neurologicamente normal, cognitivamente íntegro e sem qualquer sequela, mas precisará fazer um “repouso relativo” após receber alta do hospital.

Ainda na quinta-feira, os médicos do presidente retiraram o dreno intracaniano com sucesso e sem intercorrências. A recomendação médica no momento é que Lula não receba visitas, com exceção da família. Ele deve deixar o hospital e retornar para Brasília (DF) na semana que vem.