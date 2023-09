Lula afirma que R$ 1,7 trilhão do PAC é ‘pouco diante da grandeza do Brasil’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/09/2023 - 17:33 Compartilhe

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta sexta-feira, 1º de setembro, que o R$ 1,7 trilhão em investimentos públicos e privados prometidos para o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) é uma quantia vultosa, mas pequena se comparada ao tamanho do País.

“Esse PAC agora a gente vai investir R$ 1,7 trilhão. É muito dinheiro, mas ainda é pouco diante da grandeza do Brasil”, declarou o presidente da República.

Lula falou em ato político em Luís Gomes (RN), onde visitou as obras do Túnel Major Salles no Ramal do Apodi, uma estrutura para distribuição de água.

