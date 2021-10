Lula afirma que “PT não presta em algumas coisas” e que é “preciso consertar”

Em sua participação no evento virtual da Escola Nacional de Formação do PT, o ex-presidente Lula afirmou que o Partido dos Trabalhadores “não presta em algumas coisas”, mas que é “preciso consertar”. As informações são da Veja.

“O PT tem todos os defeitos que a gente quer que ele tenha. Assim como a minha companheira Maria Hermínia Tavares diz, ‘o PT tem defeito, não presta em algumas coisas, mas é o meu partido’. E, se tem defeito, eu vou consertar e fazer ser perfeito. O que não posso é abandonar a cada tropeço”, disse o ex-presidente.

Lula também aproveitou o evento para revelar que tem uma “dívida” com o povo brasileiro e que deseja investir no salário, educação e qualidade de vida. O ex-presidente é líder nas pesquisas de intenção de voto para as eleições de 2022.

“O PT não tem que ter medo de falar a linguagem do pobre, do negro, do índio, do desempregado, da classe média operária, da classe média bancária, do profissional liberal. A gente não tem que ter medo de defender essa gente. Se a gente começar a achar que a gente tem que ter discurso mais sofisticado, a gente vai virar um partido comum, e a gente vai acabar”, concluiu.

Veja também