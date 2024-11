Lula afirma que é importante usar parte do dinheiro do petróleo para descarbonização

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/11/2024 - 8:10 Para compartilhar:

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, considera importante usar parte do dinheiro obtido com a exploração do petróleo para a descarbonização da economia. “Precisamos ensinar os países desenvolvidos a contribuir [com a transição energética]”, disse o petista, ao podcast PODK Liberados, apresentado pelos senadores Jorge Kajuru (PSB-GO) e Leila Barros (PDT-DF).

A entrevista foi gravada na quarta-feira, 6, e exibida pela RedeTV! e no YouTube na noite deste domingo, 10.

Segundo Lula, falta governança mundial para monitorar o cumprimento de decisões tomadas em eventos como a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP29), que começa nesta segunda-feira, 11, em Baku, no Azerbaijão. “Se o Estado nacional não quiser cumprir, quem vai exigir? Os americanos nunca cumpriram o Protocolo de Kioto.”

Ainda sobre o clima, o presidente disse ter encontrado o Ministério do Meio Ambiente “desmontado” e que vai apresentar “um pacote de coisas bem-sucedidas” na COP30, que será realizada em Belém, no ano que vem. “Vai ser uma coisa extraordinária. Estamos preparando tudo direitinho e temos feito muita coisa importante.”