Lula afirma que bate-boca entre Trump e Zelensky foi ‘grotesco’

SÃO PAULO, 1 MAR (ANSA) – O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), comentou neste sábado (1º) que o bate-boca entre os seus homólogos dos Estados Unidos e da Ucrânia, Donald Trump e Volodymyr Zelensky, respectivamente, foi uma “cena grotesca”.

O petista opinou sobre o assunto em uma declaração concedida à imprensa no Uruguai, onde está para acompanhar a cerimônia de posse do novo presidente do país, Yamandù Orsi.

“Eu, sinceramente, não sou diplomata, mas acredito que na diplomacia, desde que a Terra e a diplomacia foram criadas, não se via uma cena tão grotesca, tão desrespeitosa”, afirmou Lula.

O mandatário acrescentou que Zelensky foi “humilhado” por Trump e defendeu que a União Europeia saiu “prejudicada” pelo discurso do ucraniano. Lula ainda revelou que conversou sobre o ocorrido com Franz-Walter Steinmeier, presidente da Alemanha.

O desentendimento no Salão Oval da Casa Branca, em Washington, foi no fim da reunião entre os líderes. Ela acabou de forma repentina, após o republicano gritar com o colega e criticá-lo ao vivo diante de câmeras de televisão. O magnata ainda acusou Zelensky de “brincar com a Terceira Guerra Mundial”. (ANSA).