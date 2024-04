Lula afaga Padilha e garante ministro no cargo por ‘muito tempo’

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 12/04/2024 - 18:54 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afagou o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e garantiu a permanência do responsável pela articulação política do Planalto no cargo por “muito tempo”. A declaração foi dada durante o evento de inauguração da nova sede da Anfavea, em São Paulo (SP), na tarde desta sexta-feira, 10.

Lula afirmou que Padilha tem o reconhecimento do governo e elogiou a disposição do ministro para negociar com deputados e senadores. O petista ainda disse que o cargo é “indesejado”, mas que de “teimosia” manteria o ministro no cargo.

“O Padilha está num cargo que parece ser o melhor do mundo nos primeiros seis meses, mas depois complica. Nos primeiros seis meses é maravilhoso, mas chega o momento em que começa a cobrar. O Padilha está no momento da cobrança”, afirmou.

“Esse é o tipo do ministério que a gente troca a cada seis meses, mas só de teimosia ele ficará por muito tempo porque não tem ninguém melhor que ele para o cargo”, concluiu Lula.

O afago de Lula acontece após o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas-AL), fazer críticas a Padilha. Segundo Lira, o ministro é um “desafeto pessoal” e classificou seu trabalho como “irresponsável”.

Após as declarações, Alexandre Padilha minimizou as críticas e disse que não “iria descer o nível” do debate entre eles e que não tem rancor de Lira após as falas.

Padilha é alvo de fritada de Lira desde o início do ano passado, quando o ministro assumiu o cargo no Palácio do Planalto. A principal crítica do chefe da Câmara é sobre o cumprimento de promessas feitas em troca das aprovações de projetos de interesse do governo federal. Em uma das reuniões com Lula, Arthur Lira chegou a sugerir a troca no comando da pasta, mas o petista ignorou o pedido e bancou o aliado.

*Reportagem em atualização