Lula admite ‘medo’ de morrer, mas fala em viver até ‘120 anos’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/12/2024 - 14:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 15 DEZ (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse neste domingo (15) que ficou “assustado” com a hemorragia intracraniana que o levou para uma cirurgia de emergência na semana passada e admitiu que tem “medo” de morrer, mas garantiu que respeitará as recomendações médicas para viver “até 120 anos”.

Com chapéu para esconder o curativo na cabeça, o petista apareceu de surpresa na coletiva de imprensa da equipe médica do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após receber alta.

Bem-humorado, deu detalhes dos problemas de saúde deflagrados por uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada, em outubro passado, quando ele cortava as unhas da mão.

“Eu quero dizer de viva voz que eu não estava cortando a unha do pé [como apontavam alguns rumores], eu estava cortando a unha da mão. Eu não estava de pé, estava sentado. Quando fui guardar o estojo, ao invés de levantar e abrir a gaveta, eu tentei afastar o bumbum do banco; o banco era redondo, meu bumbum não levitou e eu caí”, relatou Lula, ao lado da primeira-dama Janja.

“Bati com a cabeça na hidromassagem, e fez um estrago razoável”, acrescentou.

Após cinco tomografias, o mandatário achou que estava “curado” e voltou a fazer exercícios físicos intensos, além de viajar para a cúpula do G20 no Rio de Janeiro, em novembro, e para a reunião de presidentes do Mercosul, em dezembro, quando foi anunciada a conclusão das negociações para um acordo de livre comércio com a União Europeia.

Na segunda-feira passada (9), o petista começou a sentir dor de cabeça e outros sintomas, como passos mais lentos e olhos avermelhados, mas atribuiu o mal-estar a um domingo de sol na Granja do Torto, residência de veraneio da Presidência da República.

“Quando fui ao médico, às 18h [de segunda], eles ficaram assustados com a tomografia e pediram para eu vir com urgência para São Paulo”, contou Lula, que se emocionou com o relato. “Eu achava que estava curado, e confesso a vocês que fiquei um pouco assustado pelo volume de líquido na minha cabeça”, afirmou.

Lula passou por uma cirurgia de emergência na madrugada de terça-feira (10) para drenar um hematoma intracraniano. Dois dias depois, foi submetido à embolização (fechamento) de uma artéria para minimizar o risco de novas hemorragias.

“Agora estou voltando para casa tranquilo, certo de que estou curado e de que preciso apenas me cuidar”, disse o presidente.

Isso inclui pelo menos 60 dias sem musculação e esteira.

“Vou tentar obedecer às orientações dos médicos. Sou muito disciplinado, nunca penso que vou morrer, mas tenho medo”, contou Lula, ressaltando que soube da gravidade da hemorragia apenas na noite de 10 de dezembro.

“Mas me sinto bem e reivindico o direito de viver até 120 anos”, brincou. O mandatário deve ficar em São Paulo ao menos até quinta-feira (19), quando passará por uma tomografia de controle. (ANSA).